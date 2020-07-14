Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов

Идея повышения налогов на богатство, озвученная самыми состоятельными людьми мира, уже реализуется в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сайте Millionaires for Humanity появилась петиция, где 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады призвали повысить налоги на богатство во всем мире. Таким способом, считают подписавшиеся, богатейшие люди мира помогли бы преодолеть последствия пандемии коронавируса.

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В России уже реализуется идея налога на богатства, пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента. Владимир Путин в июне, в ходе обращения к россиянам, предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ с 13% до 15% для людей, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

Но повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 миллионов. Эти деньги планируют направить на лечение тяжелобольных детей.