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ВОЗ озвучила четыре сценария распространения коронавируса в мире

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

К первому сценарию он отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки, «которые были предупреждены и осведомлены» о вспышке инфекции. По словам главы ВОЗ, их лидеры «взяли контроль над ситуацией в свои руки», что позволило эффективно донести до населения необходимость принятия мер.

В «европейском» сценарии были масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения.

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Третий сценарий складывается в государствах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту заболеваемости. Гебрейесус предположил, что «эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдаются или не выполняются». Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий.

В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.

По информации ВОЗ, число зафиксированных случаев COVID-19 приближается к 13 миллионам. Жертвами пандемии стали более 566 тысяч человек. В России число инфицированных достигло 733 тысяч человек, погибли свыше 11 тысяч пациентов, более полумиллиона выздоровело.

Тема: Распространение коронавируса
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