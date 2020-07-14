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Новый сериал по «Звездным войнам» выйдет на Disney+

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Звездные войны: Войны клонов»

Новый сериал во вселенной «Звездных войн» выйдет на стриминговом сервисе Disney+, проект будет называться «Звездные войны: Плохая партия».

Мультсериал «Звездные войны: Плохая партия» расскажет о приключениях отряда экспериментальных клонов, генетически отличающихся от армии клонов и потому исключительных. Мультсериал должен выйти в 2021 году, сообщает Forbes.

Новый проект станет спин-оффом мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», завершившегося после семи сезонов.

Исполнительным продюсером нового мультсериала станет Дейв Филони, режиссер «Войн клонов» и «Мандалорца». Помимо него, над проектом будут работать Афина Портильо, Джош Раймес и Кэрри Бэк. Ведущим режиссером станет Брэд Рау, а основным сценаристом — Дженнифер Корбетт.

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