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Таможня в Бурятии изъяла у иностранца столетнюю швейную машинку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Norbert Schnitzler / CC BY-SA 3.0

Сотрудники Бурятской таможни при досмотре обнаружили у гражданина Монголии швейную машинку фирмы SINGER, возрастом сто лет. Швейный инструмент не пропустили через границу, сообщила пресс-служба республиканской таможни.

При опросе гражданин Монголии рассказал, что приобрел машинку на внутреннем рынке России для личных целей. Экспертиза установила, что бывшая в употреблении ручная швейная машинка создана более 100 лет назад в период с 1911 по 1916 годы и признана культурной ценностью.

Согласно российскому законодательству, вывоз культурных ценностей из России возможен только при наличии декларации и разрешительных документов. У иностранца документов не было. Бурятская таможня возбудила административное дело.

А швейную машинку изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств таможни. Дальнейшую судьбу культурной ценности решит суд.

Компанию «SINGER» по производству швейных машин в Нью-Джерси основал Исаак Меррит Зингер совместно с юристом Эдуардом Кларком в 1854 году. С XIX века машинки привозились в Россию из-за рубежа и были доступны в основном зажиточным семьям.

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