Тува и Кузбасс оказались в пятерке лидеров по туберкулезу

Тува и Кузбасс оказались в пятерке лидеров по заболеваемости туберкулезом впервые выявленных случая на 100 тысяч населения, сообщает данные Минздрава России.

Самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом в России за 2019 год зафиксирован на Чукотке (136,9) впервые выявленных случая на 100 тысяч населения, сообщает данные Минздрава России RT.

На втором месте располагается Республика Тыва (119,3 случая). Далее идут Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4), Еврейская АО (91,9) и Новосибирская область (87,7).

Высокий уровень заболеваемости также отмечен в Хабаровском крае, Астраханской области, Алтайском крае и Иркутской области.

Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулеза на 100 тысяч населения в прошлом году Минздрав зафиксировал в Ненецком АО — 4,6.