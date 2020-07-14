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Склад пиломатериалов сгорел в красноярском Кодинске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Склад пиломатериалов сгорел в красноярском Кодинске на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Около 22.00 в понедельник поступило сообщение о пожаре на базе строительных материалов рядом с городом Кодинск. Горела готовая продукция и отходы лесопиления на площади 2 тысячи квадратных метров, существовала угроза распространения на большую площадь.

На тушение привлекалось 72 человека, 26 единиц техники. Во вторник в 05.00 пожар был локализован, снята угроза его распространения. Идет проливка горевших стройматериалов. Пострадавших на пожаре нет.


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