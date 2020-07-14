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Антивирусные маски сибирских ученых оказались ненужными в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено ИХТТМ СО РАН

Ученые из Новосибирска создали ткань с наносеребром, которая убивает вирусы и повышает иммунитет, но Минздрав не зарегистрировал защитные маски с этой тканью, поэтому изделие не может попасть на рынок, сообщила Sibnet.ru гендиректор компании «Биоком» Елена Хорук.

Ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН создали антибактериальную ткань из мельтблауна (часть обычной маски) с измененными свойствами и покрытую наносеребром. Она не пропускает 99,9% бактерий 1% погибших бактерий попадают в организм и по аналогии с вакцинацией повышают иммунитет.

Испытания материала в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали, что обработанный серебром мельтблаун убивает вирус. Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то инновационная маска может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды.

В феврале этого года «Биоком» выпустило пробные 50 штук масок с антибактериальным покрытием. Образцы отправили в Минздрав для регистрации изделия как медицинского.

«Везде отправляли маски (правительственные организации), лучше бы больным отдали, судьбу образцов не знаем… Мы обращаемся в различные инстанции, получаем отписки… Мы сделали изделие, не имеющее аналогов в мире, как его регистрировать никто не знает, разбираться не хочет, нет готовой брошюры, что надо делать. Обычная маска с необычным фильтром, дышишь, и не обязательно пить антибиотики и колоть уколы, возможно это невыгодно», — сказала Хорук.

По ее словам, маски бесплатно давали больным коронавирусом. Но это было неофициальное исследование.

«Нам удалось проверить на ковидных больных. Антитела у всех, быстрее выздоровление, легче дышать, это неофициальные данные, мы просто добровольно дали маски для помощи больным», — сказала собеседница.

«Биоком» надеется, что власти откликнутся и зарегистрируют изделие, которое не дороже обычной медицинской маски, но может существенно помочь в борьбе с вирусом. Разработкой уже заинтересовались в Китае и Европе, но новосибирцам хочется выпускать антивирусные маски в России.

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