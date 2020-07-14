Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала изменения в постановление, согласно которым для прибывающих в Россию теперь отменяется обязательная двухнедельная изоляция из-за рисков распространения коронавируса.

При этом всем гражданам Российской Федерации теперь потребуется сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прибытия в родную страну. Работодателей же обязали информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких лабораторных исследований после возвращения, а также проверять наличие справок об этом, приводит ТАСС документ Роспотребнадзора.

Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут предоставить на границе справку подтверждающую «отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия» Россию или документ подтверждающий выявление антител иммуноглобулина G (lgG).

В случае отсутствия такой справки, подтверждающей отрицательный тест на коронавирус, исследование придется пройти в течение трех календарных дней на территории России. Отмечается, что их оплата осуществляется в соответствии с российским законодательством.