НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа

Источник:
ТАСС
60 0
Фото: © piqsels.com / CC0

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала изменения в постановление, согласно которым для прибывающих в Россию теперь отменяется обязательная двухнедельная изоляция из-за рисков распространения коронавируса.

При этом всем гражданам Российской Федерации теперь потребуется сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прибытия в родную страну. Работодателей же обязали информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких лабораторных исследований после возвращения, а также проверять наличие справок об этом, приводит ТАСС документ Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?

Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут предоставить на границе справку подтверждающую «отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия» Россию или документ подтверждающий выявление антител иммуноглобулина G (lgG).

В случае отсутствия такой справки, подтверждающей отрицательный тест на коронавирус, исследование придется пройти в течение трех календарных дней на территории России. Отмечается, что их оплата осуществляется в соответствии с российским законодательством.



Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Антивирусные маски сибирских ученых оказались ненужными в России
Ученые нашли антитела к коронавирусу в грудном молоке
Торговые центры откроют в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Центробанк оставит рублю «лишние» нули
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Российский корабль сдержит флот НАТО в одиночку
Подробности
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Антивирусные маски сибирских ученых оказались ненужными в России
Сибирь 14.07.2020 09:10
Томский губернатор объяснил, как снимали тела в скандальном морге
Сибирь 13.07.2020 17:24
Ростелеком провел интернет в 11 деревень Хакасии и Красноярского края
Сибирь 13.07.2020 16:31
Кемеровчанку не пустили на рейс из-за матов
Сибирь 13.07.2020 16:18
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8592
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
7712
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6444
Фильм о нищете и выживании на Байкале признан лучшим
4455
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Центробанк оставит рублю «лишние» нули
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Российский корабль сдержит флот НАТО в одиночку
Подробности
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
25