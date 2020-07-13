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Постаревший Андрей Губин спел «На сиреневой луне». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gubin_andrey, instagram.com/gubin_andrey

Андрей Губин, покинувший большую сцену в 2010-х,  исполнил на небольшой вечеринке песню «На сиреневой луне», видео выступления опубликовал в Instagram участник шоу «Голос 5» Илья Бардо.

Судя по публикации Бардо, два артиста познакомились в караоке.

«Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое, как не крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромныи, добрыи, совершенно простои и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту», — подписал Илья Бардо видео, где поет Губин.

Подписчики звезды «Голоса» очень обрадовались, увидев Андрея Губина. Многие пожелали, чтобы он вернулся на сцену, и похвалили неизменившийся с годами голос.

Андрей Губин известен своими хитами «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и другими. Он ушел со сцены в начале 2010-х годов, ходили слухи что артист страдал алкоголизмом и жил очень скромно, на всем экономя.

Сам Андрей Губин уход со сцены объяснял серьёзными проблемами со здоровьем. В середине 2000-х годов ему был поставлен диагноз: левосторонняя прозопалгия лица — болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. Причиной заболевания врачи называют недосыпание, переутомление, хронический стресс.


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