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Выпущен бесплатный «клон» Windows 10

Источник:
Cnews.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бразильские разработчики выпустили бесплатный дистрибутив операционной системы Linux, который получил интерфейс, идеально повторяющий оболочку Windows 10.

«Клон» доступен в составе дистрибутива Linuxfx 10.3 от компании Linuxfx Software. Linuxfx представляет собой модифицированный дистрибутив Ubuntu Linux версии 20.04 LTS, который вышел в апреле 2020 года.

Эксперты отмечают, что визуально отличить Linuxfx 10.3 от Windows 10 практически невозможно. Более того, у пользователя есть штатная возможность установки и запуска программ, изначально написанных под Windows.

Разработчики скопировали «Пуск», панель задач, окна календаря и часов, «Проводник», при загрузке операционной системы на экране отображается логотип Windows 10. ОС получила WINE — система позволяет запускать на Linux программы, написанные для Windows.

Linuxfx доступна практически для любого компьютера. Для устойчивой работы операционной системы достаточно 2 ГБ оперативной памяти и процессора с двумя вычислительными ядрами.

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