Найден способный сдержать флот НАТО в одиночку корабль России

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации способен в одиночку сдержать флот НАТО.

«Адмирал Нахимов» окажется самым современным российским кораблем с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны, подчеркнул бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов

По подсчетам эксперта, всего лишь четыре таких корабля восстановят паритет России и США в мировом океане. Предполагается, что крейсер получит гиперзвуковое оружие, которое считается «неотвратимым» — на данном этапе развития технологий перехватить такие ракеты невозможно.

На сегодня в составе российского флота находится единственный действующий атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан» — «Петр Великий». В июне корабль нанес удар противокорабельной ракетой по условному противнику в Баренцевом море.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» находится на ремонте с 1999 года. В строй «Адмирал Нахимов» был введен в 1988 году. Модернизация корабля должна завершиться в 2022 году.