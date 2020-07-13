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Центробанк оставит рублю «лишние» нули

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот», — подчеркнула Набиуллина, уточнив при этом, что «никаких причин что-то здесь менять нет».

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев ранее предложил деноминировать российскую валюту в сто раз. По его мнению, это позволит укрепить доверие населения к рублю.

По словам Разуваева, деноминация позволит вернуть в обращение копейку, при этом курс доллара будет составлять около 70 копеек. Последний раз российская валюта деноминировалась в 1998 году, тогда у рубля убрали сразу три «лишних» нуля.

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Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

Darkin Sral

у сша дутый ввп, сфера услуг очень дорого стоит, тот же интернет в десять раз дороже, при том что он...

BETEPAH86

Уж про разговоры и посмотреть нечего, не тебе говорить, лидер среди распространения фейков о величии...

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.