Центробанк оставит рублю «лишние» нули

Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот», — подчеркнула Набиуллина, уточнив при этом, что «никаких причин что-то здесь менять нет».

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев ранее предложил деноминировать российскую валюту в сто раз. По его мнению, это позволит укрепить доверие населения к рублю.

По словам Разуваева, деноминация позволит вернуть в обращение копейку, при этом курс доллара будет составлять около 70 копеек. Последний раз российская валюта деноминировалась в 1998 году, тогда у рубля убрали сразу три «лишних» нуля.