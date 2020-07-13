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Томский губернатор объяснил, как снимали тела в скандальном морге

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал об итогах расследования скандала в морге, когда были опубликованы фотографии тел в мусорных мешках, сообщается в официальном телеграмм-канале регионального Минздрава.

Журналист томского издания Станислав Микрюков опубликовал фотографии черных мешков, в которых якобы лежат тела умерших от COVID-19 в морге при Горбольнице №3 в Томске. Исполняющий обязанности начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх заявил, что на снимках не тела, а биологические отходы.

«Шокировать получилось. Сначала разместили фото мешков с отходами класса Б (о которых сказал в своем комментарии исполняющий обязанности начальника паталогоанатомического бюро), потом пошли фотографии трупов. Говорить о морге, забитом ковидными трупами, не просто за гранью журналистской этики, но и человеческой логики», — сказал Жвачкин.

По его словам, региональный оперативный штаб сообщает о каждой смерти от коронавируса. Часто делает это, даже опережая федеральный оперативный штаб, рассказывая не просто о фактах смерти, но и об обстоятельствах гибели людей. Департамент здравоохранения по распоряжению регионального оперативного штаба сформировал комиссию по проверке «фотофактов».

«Что обнаружила комиссия? "Фотосессия" в морге шла пять дней – со 2 по 6 июля. Как рассказали сотрудники морга, фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и отлично знающий расположение помещений морга. Его вспомнили и узнали», — сказал губернатор.

Санитар на фото, который в нарушение режима работал без маски, пояснил, что был запечатлен во время того, как складывал именно отходы класса Б: одежду умерших, ветошь, одноразовые костюмы.  

Он рассказал, что в помещении в этот момент находилось 10-12 тел и тел с инфекцией СOVID-19 в этом помещении, естественно, не было. В морг на Нахимова привозят тела не только из третьей горбольницы, но и из других медучреждений Томска и районов области.

За отсутствие должного контроля за деятельностью паталогоанатомического бюро был уволен начальник департамента здравоохранения.

«Мы приняли решение модернизировать нашу паталогоанатомическую службу. В морге будет утверждён наконец этот порядок доступа, появится круглосуточное видеонаблюдение внутри и снаружи, будет приобретен дополнительный инвентарь, разумеется, будут привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники морга», — сказал глава региона.

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