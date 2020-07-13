Ростелеком провел интернет в 11 деревень Хакасии и Красноярского края

Бесплатный доступ в интернет появился еще в одиннадцати малых населенных пунктах Красноярского края и Республики Хакасия, сообщает пресс-служба компании.

Новые общественные точки Wi-Fi-доступа в Красноярском крае появились в Козульском районе — поселке Кедровый и селе Шадрино, а также в поселке Большой Унгут Манского района и селе Нахвальское Сухобузимского района.

В Республике Хакасия цифровые сервисы стали доступны жителям деревень Малая Сея и Нижний Курлугаш Таштыпского района, села Ефремкино, деревни Белый Балахчин, ааллов Трошкин и Малый Кобежиков Ширинского района. Беспроводной интернет «Ростелекома» появился в деревне Толчея Боградского района республики.

До конца года Wi-Fi также заработает в 17 деревнях и селах края и Хакасии. Для этого ведущий оператор цифровых услуг построит более 400 километров волоконно-оптических линий связи на данных территориях.

«Интернет сегодня необходим для решения большинства бытовых, социальных и рабочих вопросов. В условиях пандемии особенно востребованы стали дистанционные сервисы, воспользоваться которыми можно только имея доступ к сети. Также появление точек УЦН открывает перспективы дальнейшего развития инфраструктуры связи в удаленных и малых населенных пунктах», — сказал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров

Подключиться к коллективной точке доступа и выйти в интернет можно через ноутбук, смартфон или планшет. Скорость передачи данных не менее 10 Мбит в секунду дает пользователям возможность читать новости, получать почту, совершать видеозвонки.