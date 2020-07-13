НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Гузеева ответила подписчице ответным оскорблением

Источник:
Sibnet.ru
411 0
Фото: Guzeeva-kremlin.jpeg: Presidential Press and Information Officederivative work: IgorEK II (talk) / CC BY 4.0

Ведущая Лариса Гузеева грубо ответила одной из своих подписчиц, которая назвала ее с подругами алкоголичками, соответствующая дискуссия развернулась в комментариях под постом в Instagram Гузеевой.

Лариса Гузеева опубликовала совместные снимки со своими коллегами-подругами. В комментариях появилась оскорбительная надпись. «Похожи на алкоголичек», — написала одна из подписчиц телеведущей под ником @petkovih6003.

«Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазий — жалею», — ответила Гузеева. Диалог поддержали и другие подписчики. Кто-то встал на сторону Гузеевой, отметив, что нельзя терпеть оскорбления в свой адрес. Другие посчитали поведение публичной личности недопустимым и слишком грубым.

Фото: © larisa_guzeeva, instagram.com/_larisa_guzeeva

Еще по теме
Юрий Лоза раскритиковал КВН из-за студентов-недоучек
Джоли и Питт примирились и поделили детей
Ёлка похвасталась званием певицы десятилетия
Актер Вилле Хаапасало сменил профессию из-за коронавируса
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Сафронова обвинили в государственной измене
•
Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 показали на видео
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томский губернатор объяснил, как снимали тела в скандальном морге
Сибирь 13.07.2020 17:24
Ростелеком провел интернет в 11 деревень Хакасии и Красноярского края
Сибирь 13.07.2020 16:31
Кемеровчанку не пустили на рейс из-за матов
Сибирь 13.07.2020 16:18
Новое уголовное дело возбуждено против Анатолия Быкова
Сибирь 13.07.2020 15:44
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8452
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
6741
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6335
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
6289
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Сафронова обвинили в государственной измене
•
Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 показали на видео
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

BETEPAH86

Уж про разговоры и посмотреть нечего, не тебе говорить, лидер среди распространения фейков о величии...

Darkin Sral

у сша дутый ввп, сфера услуг очень дорого стоит, тот же интернет в десять раз дороже, при том что он...