Гузеева ответила подписчице ответным оскорблением

Ведущая Лариса Гузеева грубо ответила одной из своих подписчиц, которая назвала ее с подругами алкоголичками, соответствующая дискуссия развернулась в комментариях под постом в Instagram Гузеевой.

Лариса Гузеева опубликовала совместные снимки со своими коллегами-подругами. В комментариях появилась оскорбительная надпись. «Похожи на алкоголичек», — написала одна из подписчиц телеведущей под ником @petkovih6003.

«Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазий — жалею», — ответила Гузеева. Диалог поддержали и другие подписчики. Кто-то встал на сторону Гузеевой, отметив, что нельзя терпеть оскорбления в свой адрес. Другие посчитали поведение публичной личности недопустимым и слишком грубым.