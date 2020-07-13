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Самую крупную сову сфотографировали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Элинор Пейт

Сотрудник «Шушенского бора» Элинор Пейт сфотографировала одну из самых крупных представителей совиных — бородатую неясыть, сообщает пресс-служба.

В равнинном кластере эта неясыть встречается значительно реже, чем длиннохвостая. Она считается одним из самых крупных представителей семейства совиных: ее вес может превышать килограмм, а размах крыльев составляет полтора метра. Под клювом у взрослых птиц располагается пятно, напоминающее бороду, за что сова и получила свой видовой эпитет.

Фото: © Элинор Пейт

Бородатую неясыть иногда называют «пернатой кошкой», потому что основу ее рациона составляют мышевидные грызуны. Также эта хищница может питаться небольшими птицами, зайцами и лягушками. Птицы живут на выбранной территории оседло и покидают ее только в случае дефицита кормовой базы.

Птенцы бородатой неясыти становятся на крыло на восьмую неделю жизни. Однако в этом возрасте они еще не готовы жить самостоятельно. Их охотничьи навыки еще не отточены, а любопытство так велико, что может сыграть с ними злую шутку.

Поэтому родители не покидают слетков и продолжают держаться рядом, обучая молодняк необходимым навыкам. В случае опасности они предупреждают потомство тревожными криками. При этом мать может атаковать не только человека, но и даже медведя, если тот представляет угрозу для ее детенышей. Но на этот раз совы вели себя мирно и подпустили сотрудницу парка на расстояние хороших снимков.

Наблюдения ученых за слетками продолжатся до конца лета. Они лягут в основу исследовательской работы Алексея Панкратьева, который изучает этих птиц с момента кладки яиц. Цель исследования — не только расширить знания о неясыти, но и разработать более эффективные меры для поддержания ее численности в парке.

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