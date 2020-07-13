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Клещи покусали около 3 тысяч жителей Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Около 3 тысяч жителей Бурятии обратились к медикам летом с жалобами на укусы клещей. Специалисты регистрируют большую активность членистоногих в местах, куда очень любят приезжать туристы, сообщила пресс-служба республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

По данным на понедельник, в медицинские организации по поводу укусов клещей обратилось более 2,8 тысячи человек, из них 893 ребенка. «Нападению» клещей подверглись как жители районов, так и республиканской столицы — города Улан-Удэ.

Бурятия находится в таежный зоне, где основным обитателем является таежный клещ Ixodes Persulcatus. На территории республики встречаются еще два вида клещей. Особенно опасны они для неподготовленных туристов.

Так, в Тарбагатайском районе возле Лев-горы, излюбленном месте отдыха и фотосессий, зафиксирован максимальный показатель численности степных клещей —112 особей за один флаго-час. Численность таежных клещей увеличилась в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах.

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