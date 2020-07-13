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Отказ ехать «скорой» на вызов в Норильске объяснили срывом диспетчера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Скорая медицинская помощь отказалась выезжать на вызов к женщине с высокой температурой, Минздрав Красноярского края выяснил, что причиной стал психологический срыв диспетчера, сообщается на сайте мэрии Норильска.

В начале июля поступил звонок от жительницы Норильска на станцию скорой медицинской помощи с жалобой на температуру и другие симптомы. Диспетчер скорой помощи отказала звонящей женщине в направлении бригады на вызов, самостоятельно приняв решение по перечисленным симптомам потенциальной пациентки.

Администрация Норильска и Минздрав Красноярского края подтвердили подлинность данной ситуации и необоснованность отказа диспетчера. В учреждении нет приказа, запрещающего направление бригады скорой медицинской помощи к температурящим больным.

«Причиной отказа гражданке в приеме вызова с ложным обоснованием стал психологический срыв диспетчера. В настоящий момент диспетчер службы временно отстранен от работы», — говорится в сообщении.

По данным мэрии Норильска, других жалоб на работу операторов и бригад скорой медицинской помощи в Норильске не зафиксировано. 

Несмотря на резко возросшую нагрузку на бригады скорой медицинской помощи, связанную с ростом количества вызовов (более 200 вызовов в сутки), учреждение работает в напряженном, но штатном режиме, бригады выезжают и обслуживают все вызовы. Но, время ожидания бригады скорой помощи при неотложном вызове увеличилось.

Специалисты бригады после осмотра больного на месте решают вопрос о необходимости госпитализации пациента, в том числе в инфекционный стационар. При отсутствии показаний для госпитализации пациенту даются рекомендации, информация оперативно передается в территориальную поликлинику для дальнейшего наблюдения и лечения пациента.

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Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.