Отказ ехать «скорой» на вызов в Норильске объяснили срывом диспетчера

Скорая медицинская помощь отказалась выезжать на вызов к женщине с высокой температурой, Минздрав Красноярского края выяснил, что причиной стал психологический срыв диспетчера, сообщается на сайте мэрии Норильска.

В начале июля поступил звонок от жительницы Норильска на станцию скорой медицинской помощи с жалобой на температуру и другие симптомы. Диспетчер скорой помощи отказала звонящей женщине в направлении бригады на вызов, самостоятельно приняв решение по перечисленным симптомам потенциальной пациентки.

Администрация Норильска и Минздрав Красноярского края подтвердили подлинность данной ситуации и необоснованность отказа диспетчера. В учреждении нет приказа, запрещающего направление бригады скорой медицинской помощи к температурящим больным.

«Причиной отказа гражданке в приеме вызова с ложным обоснованием стал психологический срыв диспетчера. В настоящий момент диспетчер службы временно отстранен от работы», — говорится в сообщении.

По данным мэрии Норильска, других жалоб на работу операторов и бригад скорой медицинской помощи в Норильске не зафиксировано.

Несмотря на резко возросшую нагрузку на бригады скорой медицинской помощи, связанную с ростом количества вызовов (более 200 вызовов в сутки), учреждение работает в напряженном, но штатном режиме, бригады выезжают и обслуживают все вызовы. Но, время ожидания бригады скорой помощи при неотложном вызове увеличилось.

Специалисты бригады после осмотра больного на месте решают вопрос о необходимости госпитализации пациента, в том числе в инфекционный стационар. При отсутствии показаний для госпитализации пациенту даются рекомендации, информация оперативно передается в территориальную поликлинику для дальнейшего наблюдения и лечения пациента.