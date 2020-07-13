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Трагикомедия с Буруновым «Родные» выйдет в прокат в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Фильм «Родные» с Сергеем Буруновым в главной роли уже начали снимать, премьера трагикомедии запланирована на начало 2021 года, сообщает компания Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

По сюжету, главный герой — отец семейства, решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки.

Сергей Бурунов:

«Мой герой трогательный, забавный, пытается встраиваться в современную жизнь, понимать своих детей, любить жену, а это не всегда просто. Но он как будто забыл о мечте. Поворот в сюжете подталкивает его вспомнить, что вообще-то у человека есть мечта, и нужно, чтобы мечты сбывались. И очень важно, когда близкие тебя поддерживают в этом. В сценарии есть много смешного, но есть и глубина. Есть "крупицы мудрости"».

Автором идеи и креативным продюсером фильма стал Жора Крыжовников, а режиссерское кресло занял Илья Аксенов.  

Компания Sony Pictures выпустит комедию «Родные» в широкий российский прокат в начале 2021 года.

«Этот проект — не только идеальный творческий тандем лучших сценаристов, перспективного режиссера и талантливых актёров, но прежде всего история, которая берёт за живое», — сказал о проекте продюсер фильма Павел Буря.

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