Трагикомедия с Буруновым «Родные» выйдет в прокат в 2021 году

Фильм «Родные» с Сергеем Буруновым в главной роли уже начали снимать, премьера трагикомедии запланирована на начало 2021 года, сообщает компания Sony Pictures Productions and Releasing Russia.
По сюжету, главный герой — отец семейства, решает исполнить
мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там
свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в
автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные
испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только
в конце этой необычайной поездки.
«Мой герой трогательный, забавный, пытается встраиваться в современную жизнь, понимать своих детей, любить жену, а это не всегда просто. Но он как будто забыл о мечте. Поворот в сюжете подталкивает его вспомнить, что вообще-то у человека есть мечта, и нужно, чтобы мечты сбывались. И очень важно, когда близкие тебя поддерживают в этом. В сценарии есть много смешного, но есть и глубина. Есть "крупицы мудрости"».
Автором идеи и креативным продюсером фильма стал Жора
Крыжовников, а режиссерское кресло занял Илья Аксенов.
Компания Sony Pictures выпустит комедию «Родные» в
широкий российский прокат в начале 2021 года.
«Этот проект — не только идеальный творческий тандем лучших
сценаристов, перспективного режиссера и талантливых актёров, но прежде всего
история, которая берёт за живое», — сказал о проекте продюсер фильма Павел
Буря.