Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Сериал «Андреевский флаг» про бывшего вице-адмирала Балтийского флота покажет Первый канал, премьера состоится 13 июля, сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета вице-адмирал Григорий Чернобаевский. После долгих лет верной службы отечеству на Балтийском Флоте он уходит в отставку. Чернобаевского заботит карьера сына Сергея, личная жизнь дочери Кати, выбор пути внука Валеры. Но все эти жизненные треволнения оказываются ничем, по сравнению с грозными неприятностями, подстерегающими Адмирала и его родных впереди.

В «Андреевском флаге» снимались звезды кино Анатолий Васильев («Экипаж»), Елена Проклова («Мимино», «Собака на сене»), Ирина Темичева (сериалы «Универ», «Кухня»), Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Легенда № 17», сериал «Тихий Дон»), Андрей Фролов, Александр Макогон, Ольга Балашова и другие. Режиссёр — Виталий Воробьёв («Чёрные бушлаты», «Десантура», «Икра», «Баллада о бомбере»).

Премьера сериала — 13 июля в 21.30 на первом канале.