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Японцев растрогала история дружбы собаки и байкальской нерпы

Источник:
Sibnet.ru
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Собака спасла и выходила умирающего детеныша байкальской нерпы — эта история растрогала пользователей Twitter в Японии, рассказал на своей странице в Facebook Алексей Алексеев.

Ослабленного детеныша нерпы нашли на берегу Байкала метеорологи Сергеи и Наталья Шабуровы, работающие на метеостанции «Солнечная». Несчастный нерпенок не реагировал на прикосновения, пока спасать его не принялась собака Ника, пишет «Вести. Иркутск».

Скорее всего, собака приняла нерпенка за своего щенка и принялась его выхаживать и вылизывать. Ника не отходила от «приемыша» ни на шаг, порой даже забывала про еду.

Горячая собачья преданность и материнская забота вернули маленького обитателя Байкала к жизни. За три дня тюлень окреп и смог вернуться в озеро. Эта история стала популярна среди пользователей японского Twitter.

«В японском твиттере огромную популярность получило видео с берегов Байкала с малышом-тюленем и собакой, которая ухаживает за ним, как за своим детенышем. Милота», — резюмировал автор поста.

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Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.