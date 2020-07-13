Японцев растрогала история дружбы собаки и байкальской нерпы

Собака спасла и выходила умирающего детеныша байкальской нерпы — эта история растрогала пользователей Twitter в Японии, рассказал на своей странице в Facebook Алексей Алексеев.

Ослабленного детеныша нерпы нашли на берегу Байкала метеорологи Сергеи и Наталья Шабуровы, работающие на метеостанции «Солнечная». Несчастный нерпенок не реагировал на прикосновения, пока спасать его не принялась собака Ника, пишет «Вести. Иркутск».

Скорее всего, собака приняла нерпенка за своего щенка и принялась его выхаживать и вылизывать. Ника не отходила от «приемыша» ни на шаг, порой даже забывала про еду.

Горячая собачья преданность и материнская забота вернули маленького обитателя Байкала к жизни. За три дня тюлень окреп и смог вернуться в озеро. Эта история стала популярна среди пользователей японского Twitter.

«В японском твиттере огромную популярность получило видео с берегов Байкала с малышом-тюленем и собакой, которая ухаживает за ним, как за своим детенышем. Милота», — резюмировал автор поста.