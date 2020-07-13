Торговые центры откроют в Новосибирске

Торговые центры открывают в Новосибирске, они будут работать без фудкортов и мест развлечения детей, сообщил понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

За последние сутки в Новосибирской области выявлено 112 зараженных, в воскресенье их было — 121.

«Мы идем без каких-либо серьёзных всплесков как по приросту, так и по снижению количества выявленных случаев инфицирования COVID-19. Однако, нагрузка на систему здравоохранения остается достаточно высокой. Инфекция распространилась по всей территории Новосибирской области. Ситуация остается стабильно напряженной», — сказал Травников.

Но, по его словам, с учетом накопленного опыта и всех тех мер, которые научились применять, надо продолжать снимать различные ограничения – то есть, полноценно жить и работать в тех условиях, в которых оказались.

Губернатор поручил министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку совместно с Роспотребнадзором и другими органами власти проработать рекомендации и сформировать план мероприятий до 1 сентября. 1 сентября планируется начать учебный год в обычном режиме, очно, не дистанционно, с выполнением необходимых противоэпидемических мероприятий, которые обеспечат безопасность детей и педагогов.

«Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе – расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах. При этом – с обязательным запретом на проведение в этих ТЦ массовых мероприятий, с недопущением открытия ресторанных двориков и фудкортов, мест развлечения детей, кинотеатров и так далее. Мы открываем в полном объеме торговлю продовольственными и непродовольственными товарами во всех форматах в торговых объектах», — сказал Травников.