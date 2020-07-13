НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Стивен Кинг распродал права на экранизацию серии рассказов

Источник:
Sibnet.ru
266 0
Фото: Pinguino Kolb / CC BY 2.0

Права на экранизацию рассказов Стивена Кинга из сборника «Если кровоточит» приобрели сразу четыре компании.

Экранизацией повести «Телефон мистера Хэрригана» займутся компании Blumhouse и Netflix. Он повествует о парне, который выполняет странные поручения пожилого мужчины. Когда старик умирает, юный друг кладёт ему в гроб мобильный телефон. Однажды он решает отправить СМС покойному и ему приходит ответ. 

Повесть под названием «Жизнь Чака» приобрела компания Protozoa. Продюсером киноэкранизации выступит Даррен Аронофски, известный по фильму «Реквием по мечте».  В рассказе четыре главы о жизни умершего от рака мозга Чарльза Кранца, каждая наполнена паранормальными явлениями и мистикой.

Права на повесть «Крыса» купил голливудский актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер. «Крыса» рассказывает о жизни писателя, Дрю Ларсена, который никак не может написать свой рассказ. В отчаянии Ларсен заключает договор с крысой в старой хижине на окраине леса — автор готов заплатить за успех жизнью одного из близких.

Еще по теме
Трагикомедия с Буруновым «Родные» выйдет в прокат в 2021 году
Дэвид Линч опубликовал короткометражный хоррор
Роль новой Бэтвумен досталась темнокожей бисексуальной актрисе
Режиссер «Текста» прояснил связь между разводом Асмус и сценой секса
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Венгрия откроет границу для россиян
•
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Клещи покусали около 3 тысяч жителей Бурятии
Сибирь 13.07.2020 14:40
Отказ ехать «скорой» на вызов в Норильске объяснили срывом диспетчера
Сибирь 13.07.2020 13:36
Погода изменится в Новосибирске
Сибирь 13.07.2020 13:08
Жара задержится в Восточной Сибири
Сибирь 13.07.2020 13:01
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8347
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6278
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
6219
ГИБДД «замахнулась» на 150 км/ч на дорогах
4878
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Венгрия откроет границу для россиян
•
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.