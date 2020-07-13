Стивен Кинг распродал права на экранизацию серии рассказов

Права на экранизацию рассказов Стивена Кинга из сборника «Если кровоточит» приобрели сразу четыре компании.

Экранизацией повести «Телефон мистера Хэрригана» займутся компании Blumhouse и Netflix. Он повествует о парне, который выполняет странные поручения пожилого мужчины. Когда старик умирает, юный друг кладёт ему в гроб мобильный телефон. Однажды он решает отправить СМС покойному и ему приходит ответ.

Повесть под названием «Жизнь Чака» приобрела компания Protozoa. Продюсером киноэкранизации выступит Даррен Аронофски, известный по фильму «Реквием по мечте». В рассказе четыре главы о жизни умершего от рака мозга Чарльза Кранца, каждая наполнена паранормальными явлениями и мистикой.

Права на повесть «Крыса» купил голливудский актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер. «Крыса» рассказывает о жизни писателя, Дрю Ларсена, который никак не может написать свой рассказ. В отчаянии Ларсен заключает договор с крысой в старой хижине на окраине леса — автор готов заплатить за успех жизнью одного из близких.