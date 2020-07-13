Стивен Кинг распродал права на экранизацию серии рассказов

Права на экранизацию рассказов Стивена Кинга из сборника «Если кровоточит» приобрели сразу четыре компании.
Экранизацией повести «Телефон мистера Хэрригана» займутся компании Blumhouse и Netflix. Он повествует о парне, который выполняет странные поручения пожилого мужчины. Когда старик умирает, юный друг кладёт ему в гроб мобильный телефон. Однажды он решает отправить СМС покойному и ему приходит ответ.
Повесть под названием «Жизнь Чака» приобрела компания Protozoa. Продюсером
киноэкранизации выступит Даррен Аронофски, известный по фильму «Реквием по
мечте». В рассказе четыре главы о жизни умершего от рака мозга Чарльза
Кранца, каждая наполнена паранормальными явлениями и мистикой.
Права на повесть «Крыса» купил голливудский актер, режиссер
и продюсер Бен Стиллер. «Крыса» рассказывает о жизни писателя, Дрю Ларсена,
который никак не может написать свой рассказ. В отчаянии Ларсен заключает
договор с крысой в старой хижине на окраине леса — автор готов заплатить за
успех жизнью одного из близких.