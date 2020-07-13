Власти Приангарья расширили список претендентов на льготную ипотеку

Льготную ипотеку в Иркутской области по 4,95% годовых теперь могут получить ветераны боевых действий, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также оформить льготный жилищный кредит могут работники муниципальных и государственных учреждений, к которым, в частности, относятся школы, больницы, социальные учреждения, библиотеки, дома культуры.

Приобрести квартиру в новостройке или построить дом они могут в любом районе Иркутской области, вне зависимости от места фактического проживания. Ставка льготной ипотеки составляет 4,95% годовых.

Низкая процентная ставка обусловлена соглашением, заключенным между правительством области и АО «Дом.РФ». Учредителем последнего является РФ.