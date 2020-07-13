НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Фишки новых iPhone 12 показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
458 1
Фото: © youtube.com/watch?v=26MuTfmqYxc&feature=youtu.be

Макеты трех новых смартфонов Apple — iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max сравнили на видео. Они будут оснащены OLED-матрицей (органический светодиод).

Макеты новых смартфонов сравнили на YouTube-канале Mobile Fun. Базовый iPhone 12 с экраном 5,4 дюйма станет одним из самых компактных смартфонов за последние четыре года, цитирует видео Hi-tech.mail.ru

По размерам он занимает среднее место между iPhone SE 2016 года (4 дюйма) и iPhone 7 (4,7 дюйма). Для экономии места Apple отказалась от реальной кнопки Home и сделала экран более вытянутым.

Фото: © youtube.com/channel/UCS9OE6KeXQ54nSMqhRx0_EQ

iPhone 12 Pro Max сделали самым большим смартфоном в истории компании. У предыдущего 11 Pro Max был экран 6,5 дюйма, а новый получит диагональ 6,7 дюйма.

iPhone 12 Pro получил массив камер из четырех «глазков». В комплект войдут широкоугольный и ультраширокоугольный объективы, телеобъектив и лидар — датчик определения точного расстояния до окружающих предметов.

В новой линейке будут представлены две модели с экраном 6,1 дюйма — более бюджетный iPhone 12 Max и флагманский 12 Pro Max. По размерам он прошлогоднего iPhone 11 с такой же диагональю, но IPS-дисплеем с большими рамками.

По предварительным данным, базовый iPhone 12 будет стоить около 50–55 тысяч рублей.


Еще по теме
Эксперт раскрыл секретные функции смартфонов
PayPal прекратит внутренние переводы в России
Выбраны лучшие бюджетные смартфоны
Устройство для экстренной связи без мобильной сети создали в России
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Венгрия откроет границу для россиян
•
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Клещи покусали около 3 тысяч жителей Бурятии
Сибирь 13.07.2020 14:40
Отказ ехать «скорой» на вызов в Норильске объяснили срывом диспетчера
Сибирь 13.07.2020 13:36
Погода изменится в Новосибирске
Сибирь 13.07.2020 13:08
Жара задержится в Восточной Сибири
Сибирь 13.07.2020 13:01
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8347
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6278
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
6219
ГИБДД «замахнулась» на 150 км/ч на дорогах
4878
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Венгрия откроет границу для россиян
•
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.