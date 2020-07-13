Фишки новых iPhone 12 показали на видео

Макеты трех новых смартфонов Apple — iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max сравнили на видео. Они будут оснащены OLED-матрицей (органический светодиод).

Макеты новых смартфонов сравнили на YouTube-канале Mobile Fun. Базовый iPhone 12 с экраном 5,4 дюйма станет одним из самых компактных смартфонов за последние четыре года, цитирует видео Hi-tech.mail.ru.

По размерам он занимает среднее место между iPhone SE 2016 года (4 дюйма) и iPhone 7 (4,7 дюйма). Для экономии места Apple отказалась от реальной кнопки Home и сделала экран более вытянутым.

iPhone 12 Pro Max сделали самым большим смартфоном в истории компании. У предыдущего 11 Pro Max был экран 6,5 дюйма, а новый получит диагональ 6,7 дюйма.

iPhone 12 Pro получил массив камер из четырех «глазков». В комплект войдут широкоугольный и ультраширокоугольный объективы, телеобъектив и лидар — датчик определения точного расстояния до окружающих предметов.

В новой линейке будут представлены две модели с экраном 6,1 дюйма — более бюджетный iPhone 12 Max и флагманский 12 Pro Max. По размерам он прошлогоднего iPhone 11 с такой же диагональю, но IPS-дисплеем с большими рамками.

По предварительным данным, базовый iPhone 12 будет стоить около 50–55 тысяч рублей.