Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана

Министерства обороны Армении и Азербайджана выступили с заявлениями о боестолкновениях на границе между государствами. Стороны обвиняют друг друга в провокации.

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Погибли трое азербайджанские военных, армянские военные тоже понесли потери.

«Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск. Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника», — сказали РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

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Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения — нет.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила , что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, «все попытки противника нейтрализуются».

«Армянские вооруженные силы не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам. Под прицел берутся только инженерные инфраструктуры и технические средства ВС Азербайджана», — заявила она.