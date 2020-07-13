Венгрия откроет границу для россиян

Венгрия — первая из стран Евросоюза, открывающая границу с Россией. Но требования соблюдения эпидемиологической безопасности при въезде останутся, сообщило посольство страны в Москве на свое странице в Facebook.

С 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию для россиян изменятся. Согласно решению венгерских властей, Россия вошла в число стран «желтой» зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на «желтые» и «красные» зоны).

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Граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также лица, не являющиеся гражданами Венгрии, должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны.

При отсутствии подозрения на коронавирус въезжающему будет необходимо в течение 14 дней находиться на карантине. Избежать карантина можно, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней покажут отрицательный результат.

Это должно подтверждаться документом на венгерском или английском языке. Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде в Венгрию.