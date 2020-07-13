НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Венгрия откроет границу для россиян

Источник:
Sibnet.ru
220 0
Фото: © Pixels4Free / Pixabay License

Венгрия — первая из стран Евросоюза, открывающая границу с Россией. Но требования соблюдения эпидемиологической безопасности при въезде останутся, сообщило посольство страны в Москве на свое странице в Facebook.

С 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию для россиян изменятся. Согласно решению венгерских властей, Россия вошла в число стран «желтой» зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на «желтые» и «красные» зоны).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРосавиация продлила запрет на международные перелеты

Граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также лица, не являющиеся гражданами Венгрии, должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны.

При отсутствии подозрения на коронавирус въезжающему будет необходимо в течение 14 дней находиться на карантине. Избежать карантина можно, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней покажут отрицательный результат.

Это должно подтверждаться документом на венгерском или английском языке. Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде в Венгрию.

Еще по теме
Онищенко посоветовал самую безопасную страну для туризма
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
Новую площадку построили у популярнейшего водопада Алтая на карантине
Туризм Бурятии и Алтая поддержат в TikTok
смотреть все
Жизнь #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Венгрия откроет границу для россиян
•
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Клещи покусали около 3 тысяч жителей Бурятии
Сибирь 13.07.2020 14:40
Отказ ехать «скорой» на вызов в Норильске объяснили срывом диспетчера
Сибирь 13.07.2020 13:36
Погода изменится в Новосибирске
Сибирь 13.07.2020 13:08
Жара задержится в Восточной Сибири
Сибирь 13.07.2020 13:01
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8347
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6278
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
6219
ГИБДД «замахнулась» на 150 км/ч на дорогах
4878
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Венгрия откроет границу для россиян
•
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.