Адвокатов по делу Ефремова накажут за саморекламу

Адвокаты Эльман Пашаев, выступающий в качестве защитника Михаила Ефремова, и Александр Добровинский, представляющий сторону потерпевшего, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Против обоих юристов возбуждены дисциплинарные дела согласно нормам закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката, сообщает ТАССсо ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА) России.

ФПА считает, что адвокаты используют дело артиста для саморекламы, регулярно общаются с прессой, комментируют ситуацию на радио и телевидении, участвуют в различных телепрограммах, на которых разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с их профессией.

Оба адвоката представляют разные стороны по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артист 8 июня устроил смертельную аварию в Москве, въехав на своем «Джипе» в «Ладу». Водитель отечественного авто получил серьёзные травмы и скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, сторона защиты не раз заявляла, что нашла доказательства его невиновности.