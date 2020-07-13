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Адвокатов по делу Ефремова накажут за саморекламу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tonnpavloff, instagram.com/tonnpavloff

Адвокаты Эльман Пашаев, выступающий в качестве защитника Михаила Ефремова, и Александр Добровинский, представляющий сторону потерпевшего, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Против обоих юристов возбуждены дисциплинарные дела согласно нормам закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката, сообщает ТАССсо ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА) России.

ФПА считает, что адвокаты используют дело артиста для саморекламы, регулярно общаются с прессой, комментируют ситуацию на радио и телевидении, участвуют в различных телепрограммах, на которых разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с их профессией.

Оба адвоката представляют разные стороны по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артист 8 июня устроил смертельную аварию в Москве, въехав на своем «Джипе» в «Ладу». Водитель отечественного авто получил серьёзные травмы и скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, сторона защиты не раз заявляла, что нашла доказательства его невиновности.

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Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.