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Шойгу сфотографировал уснувшего главу Туву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/karaool

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол опубликовал в соцсетях архивную фотографию с рыбалки, на которой он уснул, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу его сфотографировал.

«Фото из архива, на тему Дня рыбака. Было дело, минутная слабость была зафиксирована и все наработанные коэффициенты полезного действия для закрытия наряда на зарплату были снижены! Шучу... Наша Родина. Редкие дни отпуска», — написал Кара-Оол.

Шойгу — уроженец Тувы. Он часто помогает малой Родине, а также дружит с главой Республики Шолбаном Кара-Оолом.

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