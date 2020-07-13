Шойгу сфотографировал уснувшего главу Туву

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол опубликовал в соцсетях архивную фотографию с рыбалки, на которой он уснул, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу его сфотографировал.

«Фото из архива, на тему Дня рыбака. Было дело, минутная слабость была зафиксирована и все наработанные коэффициенты полезного действия для закрытия наряда на зарплату были снижены! Шучу... Наша Родина. Редкие дни отпуска», — написал Кара-Оол.

Шойгу — уроженец Тувы. Он часто помогает малой Родине, а также дружит с главой Республики Шолбаном Кара-Оолом.