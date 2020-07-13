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Дроны боевиков атаковали российскую базу в Сирии

Источник:
ТАСС
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«11 июля российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 километрах от авиабазы», — цитирует ТАСС Щербицкого.

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По словам контр-адмирала, пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.

Щербицкий также сообщил, что боевики за минувшие сутки обстреляли населенный пункт Эд-Дана в провинции Идлиб.

Российские военные призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.



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Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.