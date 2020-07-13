Дроны боевиков атаковали российскую базу в Сирии

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«11 июля российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 километрах от авиабазы», — цитирует ТАСС Щербицкого.

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По словам контр-адмирала, пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.

Щербицкий также сообщил, что боевики за минувшие сутки обстреляли населенный пункт Эд-Дана в провинции Идлиб.

Российские военные призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.