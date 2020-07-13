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Инспекторы ДПС показали видео с ночной погоней в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники ГИБДД опубликовали видео погони в центре Новосибирска, водитель отказался останавливаться, сообщает УГИБДД по городу.

В воскресенье ночью водитель Subaru Legacy на улице Фрунзе, 68 не выполнил законное требование сотрудников ГИБДД об остановке. Началась погоня. На пересечении улиц Ипподромская и Фрунзе водитель не справился с управлением.


Его развернуло, за рулем был собственник. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был оформлен по статье 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ему грозит лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.



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Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.