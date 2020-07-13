Инспекторы ДПС показали видео с ночной погоней в Новосибирске

Сотрудники ГИБДД опубликовали видео погони в центре Новосибирска, водитель отказался останавливаться, сообщает УГИБДД по городу.

В воскресенье ночью водитель Subaru Legacy на улице Фрунзе, 68 не выполнил законное требование сотрудников ГИБДД об остановке. Началась погоня. На пересечении улиц Ипподромская и Фрунзе водитель не справился с управлением.

Его развернуло, за рулем был собственник. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был оформлен по статье 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ему грозит лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.