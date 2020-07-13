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Кузбасс накроет гроза с градом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chmee2 / CC BY 3.0

ГУ МЧС по Кемеровской области предупредил жителей о надвигающейся в понедельник грозе с градом.

По данным Кемеровского Гидрометцентра, днем 13 июля в Кемеровской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах местами сильные дожди. Ночью и утром местами туманы.

«При сильном дожде, грозе, выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы во время грозы», — говорится в сообщении.

В Хакасии неделю назад двое туристов погибли от удара молнии. Они стояли под деревом, а это одно из самых опасных мест в грозу.

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