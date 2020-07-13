Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами

Люди, отрицающие существование коронавируса, являются «как минимум невеждами», в худшем случае — «безумцами», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная», — сказал Песков, сам переболевший COVID-19, в интервью телеканалу «Россия 1». От коронавирусной инфекции, по словам представителя Кремля, бывает «временами страшно», так как организм не понимает, что происходит.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас российские врачи узнали больше о коронавирусе, но еще «далеко не все», и научились бороться с инфекцией «более эффективно».

В середине мая Песков сообщил, что заразился коронавирусом и лечится в больнице. Через неделю пресс-секретаря выписали. COVID-19 был обнаружен и у его супруги Татьяны Навки.