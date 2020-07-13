НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами

Источник:
"Россия-1"
479 9
Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Люди, отрицающие существование коронавируса, являются «как минимум невеждами», в худшем случае — «безумцами», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта болезнь существует. Эта болезнь особенная», — сказал Песков, сам переболевший COVID-19, в интервью телеканалу «Россия 1». От коронавирусной инфекции, по словам представителя Кремля, бывает «временами страшно», так как организм не понимает, что происходит.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас российские врачи узнали больше о коронавирусе, но еще «далеко не все», и научились бороться с инфекцией «более эффективно».

В середине мая Песков сообщил, что заразился коронавирусом и лечится в больнице. Через неделю пресс-секретаря выписали. COVID-19 был обнаружен и у его супруги Татьяны Навки.



Еще по теме
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
Трамп впервые за пандемию надел маску
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
Кремль ответил на слова Жириновского о возвращении сталинизма
смотреть все
Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Венгрия откроет границу для россиян
•
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Клещи покусали около 3 тысяч жителей Бурятии
Сибирь 13.07.2020 14:40
Отказ ехать «скорой» на вызов в Норильске объяснили срывом диспетчера
Сибирь 13.07.2020 13:36
Погода изменится в Новосибирске
Сибирь 13.07.2020 13:08
Жара задержится в Восточной Сибири
Сибирь 13.07.2020 13:01
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8347
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6277
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
6219
ГИБДД «замахнулась» на 150 км/ч на дорогах
4877
Обсуждение (9)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Самолет Ан-2 разбился во время сельхозработ
•
Венгрия откроет границу для россиян
•
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.