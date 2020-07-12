Бежавшая из Китая в США вирусолог сообщила «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американским СМИ, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.

По утверждению Янь, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса. Она получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичную пневмонию), приводит РИА Новости ее слова.

При этом она заявила, что ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы еще 31 декабря — до того, как власти Китая и ВОЗ признали, что такой способ передачи возможен — сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку.

По словам Янь, ее руководители якобы проигнорировали проводимые исследования. Она также утверждает, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, но не предпринял никаких действий.

Представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, сообщив, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали непосредственно на эту организацию.

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При этом в китайском посольстве в США сообщили, что ничего не знают о Янь. «Мы никогда ничего не слышали об этой женщине. Сразу после начала эпидемии китайское правительство отреагировало на вспышку COVID-19 быстро и эффективно», — говорится в сообщении посольства.

Власти США регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных о коронавирусной инфекции.

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