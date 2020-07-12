НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Бежавшая из Китая в США вирусолог сообщила «правду» о COVID-19

Источник:
РИА Новости
637 6
Фото: © пресс-служба правительства КНР

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американским СМИ, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.

По утверждению Янь, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса. Она получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичную пневмонию), приводит РИА Новости ее слова.

При этом она заявила, что ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы еще 31 декабря — до того, как власти Китая и ВОЗ признали, что такой способ передачи возможен — сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку.

По словам Янь, ее руководители якобы проигнорировали проводимые исследования. Она также утверждает, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, но не предпринял никаких действий.

Представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, сообщив, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали непосредственно на эту организацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде сделать тест на коронавирус в Новосибирске

При этом в китайском посольстве в США сообщили, что ничего не знают о Янь. «Мы никогда ничего не слышали об этой женщине. Сразу после начала эпидемии китайское правительство отреагировало на вспышку COVID-19 быстро и эффективно», — говорится в сообщении посольства.

Власти США регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных о коронавирусной инфекции.

.


Еще по теме
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
Помощница Зеленского ответила на сообщения о беременности от него
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
Лавров рассказал о девятом вале противоречий между США и Китаем
смотреть все
Политика #Мир #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
•
Помощница Зеленского ответила на сообщения о беременности от него
•
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
•
Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал выводы Генпрокуратуры
Подробности
•
Документы онлайн: как в 2020 году поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Документы онлайн: как в 2020 году поступить в вузы Новосибирска
Сибирь 12.07.2020 15:22
Крыша многоэтажного жилого дома загорелась в Иркутске. ВИДЕО
Сибирь 12.07.2020 12:39
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
Сибирь 11.07.2020 21:57
Новосибирец поймал яркую комету C2020 F3 NEOWISE
Сибирь 11.07.2020 21:29
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8046
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
6069
Сериал «Текст»: альтернативный Петров на дне колодца
6054
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
5548
Обсуждение (6)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
•
Помощница Зеленского ответила на сообщения о беременности от него
•
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
•
Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал выводы Генпрокуратуры
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
51
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
34
Кудрин заявил о застое в российской экономике
30
Путин отметил отсутствие вспышек COVID-19 после голосования
20