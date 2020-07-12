Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес

Президент России Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике, содержащую конструктивные предложения, поскольку знать все имеющиеся мнения и оценки по той или иной ситуации — полезно.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю обязанным прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается еще кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно. Если есть еще какие-то предложения конструктивные, конечно, я с удовольствием к этому прислушиваюсь», —сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

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Он отметил, что всегда есть люди, позиция которых отличается от мнения властей. «И им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе и главой государства», — указал Путин.

«Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений — это полезно», — подчеркнул российский лидер.