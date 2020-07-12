Составлен рейтинг самых популярных иномарок в России

Россияне в первой половине 2020 года приобрели 491 тысячу новых иномарок — это составляет 77% от общего объема российского авторынка, отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат».

Самой популярной иномаркой в России KIA Rio. В первом полугодии 2020 года эта модель разошлась тиражом в 36164 экземпляра. Второе место в этом рейтинге занимает еще один «кореец» — кроссовер Hyundai Creta (29554 штук).

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Далее располагаются два седана — Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, показатели которых в 1 полугодии составили 21341 и 18444 единицы соответственно. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Toyota RAV4 (16057 штук)

В ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России по итогам января – июня нынешнего года также попали: кроссовер Volkswagen Tiguan (13448), седан Renault Logan (12170), кроссовер Renault Duster (12086), седан Toyota Camry (11366) и хэтчбек Renault Sandero (10927 штук).