Иран назвал причину гибели украинского Boeing под Тегераном

Агентство гражданской авиации Ирана опубликовало отчет о ходе расследования крушения в январе 2020 года Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Самолет сбили силы ПВО.

Среди прочего, в отчете говорится, что причиной аварии стала человеческая ошибка. После перемещения одного из объектов противовоздушной обороны Тегерана не была выполнена корректировка системы. Из-за отсутствия перенастройки она неверно отразила географию вылета украинского Boeing.

Оператор системы ПВО проанализировал полученную информацию и идентифицировал гражданский самолет как враждебную цель, приводит «Коммерсантъ» отчет агентства гражданской авиации Ирана.

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Boeing 737-800 разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран сначала назвал причиной авиакатастрофы техническую неисправность. Потом власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны будут обращаться в международные суды против Ирана за сбитый самолет в случае невыполнения всех обещаний. Среди них — черные ящики, компенсации и официальные извинения.