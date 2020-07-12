Эксперт раскрыл секретные функции смартфонов

Компании Apple и Google внедряют нишевые функции в обновления операционных систем, мало известные обычным пользователям, сказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

«Например, есть функции, которые "заботятся" об аппаратной части смартфона. И в Android, и в iOS есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь», — объяснил агентству «Прайм» Гриценко

В обеих операционных системах можно посмотреть примерную информацию об износе аккумулятора (на Android – либо с помощью кода, либо из сторонних приложений). Износ аккумулятора на айфонах получится сократить, если использовать функции "оптимизированной зарядки": благодаря ей смартфон будет заряжаться до 80% и далее к определенному моменту – медленно до 100%.

«И Android, и iOS имеют полезный встроенный функционал по работе с файлами. Например, на iOS в "родном" приложении "Файлы" есть встроенный сканер документов», — рассказал эксперт. Этот функционал также есть в некоторых оболочках Android, например, у Samsung, а в «стоковом» Android сканировать можно через Google Drive.

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«На айфонах также богатый встроенный функционал по обработке фото и видео: можно не только выбирать время начала и конца ролика, но и поворачивать видео, изменять размер кадра. Это есть и в разных оболочках Android, но в разной форме, в зависимости от производителя», — отметил Гриценко.

В мобильных ОС предусмотрен функционал по предотвращению нежелательного доступа к информации пользователя. «К примеру, если вы потеряли смартфон, но он еще включен и защищен любым из способов (код-пароль, отпечаток пальца, блокировка по лицу), информацию с него можно удаленно стереть, а также посмотреть, где он находится», — рассказал эксперт.

Кроме того, на некоторых Android-смартфонах есть возможность прятать приложения, скрывать сообщения, фото, когда вы передаете ваш смартфон кому-то. На айфонах скрывать пока можно только фотографии, отмечает Гриценко.