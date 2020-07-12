Крыша многоэтажного жилого дома загорелась в Иркутске. ВИДЕО

Пожарные ликвидировали возгорание на крыше 20-этажного жилого дома в Иркутске площадью в 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре по адресу Маршала Жукова, 5 поступило пожарно-спасательную службу города Иркутска в воскресенье, в 9.27 по местному времени. «С верхних этажей дома эвакуированы 18 человек. Пожарные проверили все квартиры ниже. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание произошло на мансарде самого верхнего этажа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, уточнили пожарные.

Открытое горение было ликвидировано в 10.36. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы проверили все квартиры на наличие людей, сказано в сообщении.

На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.