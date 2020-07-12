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Косторная выиграла фигурный «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aude Mugnier / CC BY-SA 4.0

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная победила в номинации «Лучший новичок» премии ISU Skating Awards.

ISU Skating Awards — премия Международного союза конькобежцев, в этом году вручалась впервые. Ее называют «Оскаром» в мире фигурного катания. Церемония прошла онлайн и транслировалась на YouTube-канале.

В борьбе за приз 16-летняя Косторная опередила соотечественницу Александру Трусову и кореянку Ю Ен.

Косторная в минувшем сезоне выиграла чемпионат Европы в австрийском Граце и Финал Гран-при в итальянском Турине, а также стала серебряным призером чемпионата России.

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