Косторная выиграла фигурный «Оскар»

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная победила в номинации «Лучший новичок» премии ISU Skating Awards.
ISU Skating Awards — премия Международного союза конькобежцев, в этом году вручалась впервые. Ее называют «Оскаром» в мире фигурного катания. Церемония прошла онлайн и транслировалась на YouTube-канале.
В борьбе за приз 16-летняя Косторная опередила соотечественницу Александру Трусову и кореянку Ю Ен.
Косторная в минувшем сезоне выиграла чемпионат Европы в австрийском Граце и Финал Гран-при в итальянском Турине, а также стала серебряным призером чемпионата России.
MDIMANПереход дороги в неположенном месте - 5000 руб;Переход дороги на красный свет - 10000 руб;Переход по...
Иркут 69Любая "поддержка" - ничто по сравнению с возможностью регионов самостоятельно распределять свои налоговые...
_ASUS__тотальная, абсолютная и безнадёжная ... украина это разлагающийся труп некогда приличной республики
corrector+ переход с ребенком на красный свет = лишение родительских прав - вот, тогда будет справедливо!
UynachalnicaСейчас во всей области, срочно коронавирус разбушуется, да так, что пару десятков госпиталей туда направят!