Тутберидзе признали лучшим тренером мира

Российский специалист Этери Тутберидзе, воспитавшая чемпионок мира и олимпийских чемпионок, победила в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards.

ISU Skating Awards — премия Международного союза конькобежцев, в этом году вручалась впервые. Ее называют «Оскаром» в мире фигурного катания. Церемония прошла онлайн и транслировалась на YouTube-канале.

В борьбе за награду Тутберидзе опередила Брайана Орсера и Рафаэля Арутюняна. Она не смогла присутствовать онлайн на награждении.

Победителя определяло жюри, состоящее из олимпийской чемпионки Татьяны Навки (Россия), двукратной чемпионки мира Мики Андо (Япония), олимпийского чемпиона Эрика Редфорда (Канада), двукратного бронзового призера ОИ Лю Чен (Китай), пятикратной чемпионки Европы Сюрии Бонали (Франция) и чемпиона мира Тодда Элдриджа (США).

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова выиграли все этапы Гран-при и заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Также ученицей Тутберидзе является Алина Загитова, которая выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году, чемпионат мира (2019), чемпионат Европы (2018) и финал Гран-при (сезон-2017/18).