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Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УТ МВД по СФО

Заповедник «Хакасский», на территории которого живет отшельница Агафья Лыкова, возбудил административное дело в отношении Instagram-блогера Арины Шумаковой, которая незаконно побывала на заимке, сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.

Блогер @arina_travels уже неделю выкладывает посты про Агафью. В одном из них она говорит, что прилетала на заимку на вертолете, гостей вместе с пилотом было четверо, в том числе Лена, которой отшельница доверяет.

«Служба охраны заповедника, а мы имеем на это полномочия, возбудила административное дело за незаконное нахождение на территории заповедника. Ей будет грозить штраф от трех до четырех тысяч рублей», — цитирует ТАСС Непомнящего.

Чтобы легально посетить Лыкову, путешественница должна была обратиться с заявлением в дирекцию заповедника, предоставить справку об отсутствии коронавируса, иметь при себе средства индивидуальной защиты, также их должны были сопровождать инспекторы заповедника.

«И, как правило, уведомляют Русскую старообрядческую православную церковь и получают благословение», — отметил Непомнящий, добавив, что Шумакова была проинформирована об этих правилах.

По словам директора заповедника, транспортная компания, предоставившая вертолет для полета в заповедник, также нарушила законодательство. Материалы по этому факту отправлены в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

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