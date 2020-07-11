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Новосибирец поймал яркую комету C2020 F3 NEOWISE

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео комету C2020 F3 NEOWISE, которую сейчас можно наблюдать в небе — ролик опубликован в соцсетях.

Съемка велась на Алтае, в районе Усть-Кокса. Из серии фотографий автор смонтировал таймлапс.

Комета C2020 F3 была открыта 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. 3 июля она прошла перигелий и сейчас удаляется от Солнца, сообщается на сайте Московского планетария.

Комету нужно искать невысоко над горизонтом в северной части неба. По 20 июля она будет видна всю ночь, а после — вечером и в первую половину ночи. Сейчас комета проходит по созвездию Возничего, в понедельник окажется в созвездии Рыси, а 17 июля перекочует в Большую Медведицу.

C2020 F3 видна даже невооруженным глазом, также ее можно наблюдать в любые оптические приборы: подзорную трубу, монокуляр, бинокль и телескоп.

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