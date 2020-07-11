Трассу в Кемеровской области разогнали до 110 км/ч

Максимальная разрешенная скорость на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк после капитального ремонта увеличена до 110 километров в час, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Теперь добраться из Кемерова до Новокузнецка можно за 100 минут.

Модернизированная дорога стала продолжением магистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, единственной трассы в Сибири с разрешенной скоростью 130 километров в час. Теперь время пути из Кемерова в Новокузнецк сократилось в два раза: соблюдая скоростной режим, добраться из одного пункта в другой можно за 100 минут.

Ремонт четырехполосной трассы протяженностью 124 километра выполнили с опережением на 14 месяцев. Объем финансирования составил 6,3 миллиарда рублей.

Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк была построена в 1996 году. Дорога обеспечивает экономические и административные связи Кемеровской и Новосибирской областей, это наиболее короткий путь из южных районов Кузбасса в регионы не только Западной Сибири, но и Российской Федерации в целом.