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Трассу в Кемеровской области разогнали до 110 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Максимальная разрешенная скорость на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк после капитального ремонта увеличена до 110 километров в час, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Теперь добраться из Кемерова до Новокузнецка можно за 100 минут.

Модернизированная дорога стала продолжением магистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, единственной трассы в Сибири с разрешенной скоростью 130 километров в час. Теперь время пути из Кемерова в Новокузнецк сократилось в два раза: соблюдая скоростной режим, добраться из одного пункта в другой можно за 100 минут.

Ремонт четырехполосной трассы протяженностью 124 километра выполнили с опережением на 14 месяцев. Объем финансирования составил 6,3 миллиарда рублей.

Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк была построена в 1996 году. Дорога обеспечивает экономические и административные связи Кемеровской и Новосибирской областей, это наиболее короткий путь из южных районов Кузбасса в регионы не только Западной Сибири, но и Российской Федерации в целом.

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Кузбасс #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

MDIMAN

Переход дороги в неположенном месте - 5000 руб;Переход дороги на красный свет - 10000 руб;Переход по...

Иркут 69

Любая "поддержка" - ничто по сравнению с возможностью регионов самостоятельно распределять свои налоговые...

_ASUS__

тотальная, абсолютная и безнадёжная ... украина это разлагающийся труп некогда приличной республики

corrector

+ переход с ребенком на красный свет = лишение родительских прав - вот, тогда будет справедливо!

Uynachalnica

Сейчас во всей области, срочно коронавирус разбушуется, да так, что пару десятков госпиталей туда направят!