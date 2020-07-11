Водители смогут ездить по просроченным правам до конца года

МВД России продлило действие просроченных водительских удостоверений до конца этого года, сообщается на сайте «МВД-медиа».

Водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля текущего года, действительны до 31 декабря 2020 года включительно без каких-либо ограничений.

Мера нужна для предотвращения угрозы распространения коронавирусной «в целях дополнительной защиты населения и сотрудников полиции», говорится в сообщении МВД.

С 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона.

Граждане могут записаться на замену прав через портал «Госуслуги» или обратиться в ГИБДД лично, во втором случае для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди.