Родственникам раскроют врачебную тайну

Члены семьи и другие близкие смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие, соответствующие поправки внесены в Госдуму, сообщает правительство РФ.

Члены семьи: супруг, дети, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, — а также иные лица, указанные в информированном добровольном согласии смогут узнать о состоянии здоровья пациента и получить его медицинские документы, в том числе медицинские документы, их копии и выписки, говорится в пояснительной записке.

Порядок оформления письменного запроса определит министерство здравоохранения России. Законопроект не требует выделения дополнительных средств из бюджета

Принятие законопроекта поможет устранить неопределенности в вопросе предоставления сведений, являющихся врачебной тайной, заинтересованным лицам после смерти пациента, говорится в решении правительства России. Проект рассмотрит Госдума в установленном порядке.