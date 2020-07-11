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Lada будут собирать на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ возобновил отгрузку машинокомплектов автомобилей марки Lada на украинское предприятие ЗАЗ, которое налаживает сборку российских машин для местного рынка.

Волжский автозавод поставляет комплектующие для универсалов Lada Largus. Кузовы идут без переднего и заднего бампера, а также без оптики и рулевого колеса. Все эти элементы будут отгружены отдельно. Кроме того, в конце июня на ЗАЗ поступило два кузова седана Granta для опытной сборки, говорится в паблике AvtoVAZ News.

В марте в интернете появились первые фотографии машин Lada, собранных на ЗАЗе. Новые данные подтверждают, что переговоры о производстве автомобилей Lada на Запорожском автомобилестроительном заводе между украинской стороной и Renault прошли успешно.

На конвейер встанут практически все нынешние модели российской марки: семейства Lada Vesta и XRay, их вседорожные Cross-модификации, а также автомобили Granta и универсалы Largus.

Запорожский автомобильный завод в советское время занимался выпуском знаменитых «Запорожцев», затем собирал автобусы и фургоны. Производство постоянно сокращалось, например, в 2018 году предприятие не выпустило ни одной легковой автомашины.

С момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства АвтоВАЗа — это лучший результат среди всех производителей. С 1 января 2020 украинские власти ввели запрет на импорт легковушек российского происхождения.

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