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Будущее Квята в «Формуле-1» оказалось под вопросом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/kvyatofficial

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri в «Формуле-1», может потерять место в команде в 2021 году. Это произойдет, если в Red Bull вернется немецкий пилот Себастьян Феттель.

Если в Red Bull вернется немецкий пилот Себастьян Феттель, то он станет партнером нидерландского гонщика Макса Ферстаппена, а таец Александер Албон присоединится к Alpha Tauri, которая является дочерней командой Red Bull. Албон заменит в ней россиянина Квята, пишет портал Motorsport-Total.

В составе Red Bull Феттель выиграл четыре титула чемпиона мира. За команду он выступал с 2010-го по 2013-й. В 2015 году немец перешел в Ferrari. Однако в мае этого года итальянская команда не сумела договориться с Феттелем о новом контракте.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года. В основной команде Red Bull он состоял в 2015 и 2016 году. В 2018-м являлся пилотом по развитию Ferrari.

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