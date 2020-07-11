Деноминацию рубля предложили провести в России

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня, поэтому провести деноминацию российской валюты в сто раз, с такой идеей выступил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Деноминация позволит вернуть в обращение копейку, а курс доллара будет составлять около 70 копеек, приводят мнение Разуваева «Ведомости».

Эксперт считает, что это поможет укрепить доверие к российской валюте. Рост денежной массы в обращении он объяснил выплатами неофициальной заработной платы, которые получают некоторые россияне.

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«Деноминация ни к чему не приведет. У нас, например, сейчас есть 50 рублей, отрежем два нуля — будет 50 копеек. Мы уже переживали такое в лихие 90-е, когда просто менялись ценники», — цитирует «Вечерняя Москва» финансового эксперта Антона Шабанова, высказавшегося против.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в комментарии НСН считает, что деноминация может спровоцировать панику, поскольку такие меры зачастую принимают в условиях резкого обесценивания валюты.

По данным Банка России, объем наличных денег в обращении достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей.