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Фильм дня: «Почти знаменит»

Источник:
Sibnet.ru
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Кэмерон Кроу снял фильм «Почти знаменит» по собственному сценарию, написанному с использованием множества реальных фактов из своей жизни.

США, 2000 год, режиссер Кэмерон Кроу, 16+
В главной роли: Патрик Фьюджит

13 июля Кэмерону Кроу исполняется 62 года.

В центре сюжета простой американский мальчишка Уильям Миллер, который волею случая стал корреспондентом авторитетного музыкального журнала «Роллинг Стоун» и отправился по заданию редакции в турне с группой «Стиллуотер».

Кэмерон Кроу, создавая сценарий фильма, вложил в него биографические факты. Например, в картине есть сцена, когда герои чуть не разбиваются в авиакатастрофе. Герой начинает петь Пегги Сью. Это намек на Бадди Холли, погибшего в авиакатастрофе во время своего музыкального турне. Неслучившаяся катастрофа — факт из жизни Кроу, который на самом деле попал в подобную переделку, когда путешествовал с группой The Who.

В фильме есть забавно симпровизированная сцена: Пенни Лэйн спрашивает Уилли, готов ли он уехать с ней в Марокко, а Уилли отвечает «Да... спроси меня еще раз». Как рассказал Кроу, дополнительная фраза «спроси меня еще раз» не предусматривалась сценарием. Просто актер Патрик Фьюджит попросил Кейт Хадсон повторить ее реплику. Фраза получилась удачной, и режиссер оставил ее в финальной версии фильма.

Приключенческая драма принесла режиссеру первый и единственный «Оскар» в номинации «Лучший сценарий». 

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Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.